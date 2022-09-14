Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Firari çete üyesi yakalanarak tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Firari çete üyesi yakalanarak tutuklandı

Son dakika haberleri: Samsun'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan suç örgütü üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan suç örgütü üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde silahlı tehdit" suçlarından aranan şahsın saklandığı yeri tespit etti. Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki adrese dün operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 1'i pompalı olmak üzere 3 adet tüfek, 1 adet kelepçe, 2 adet 6136 sayılı Kanun çerçevesinde bıçak, bir miktar esrar maddesi ve 32 adet uyuşturucu etken maddeli hap ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. ve Y.E.T. gözaltına alındı. Y.E.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, T.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title