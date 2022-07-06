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Son dakika haberi... Dörtyol'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Dörtyol'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 184 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 184 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Çaylı Mahallesi'nde bulunan T.M.'nin ikametinde yapılan aramada; 184 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 700 adet sigara filtresi, 15 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.M. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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