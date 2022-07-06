Son dakika haberi... Dörtyol'da kaçak tütün ve makaron operasyonu Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 184 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 184 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Çaylı Mahallesi'nde bulunan T.M.'nin ikametinde yapılan aramada; 184 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 22 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 700 adet sigara filtresi, 15 kutu sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.M. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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