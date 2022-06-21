Son dakika... Gaziantep'te dehşet...16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

Gaziantep'te dehşet...16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 23 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası 16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir ve Cumali Mermer kardeşler, bilinmeyen bir nedenle sabah erken saatlerde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

16 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü

Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali Mermer, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öldürülen ağabeyin cenazesi ailesine teslim edildi

Kardeşi tarafından öldürülen Cumali Mermer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı kardeş gözaltına alındı

Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir Mermer ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir Mermer'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.