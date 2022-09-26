Son dakika haberi... 2 akrabasını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

2 akrabasını öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada öldürülen Volkan Şenerve Polat Gezgin'incinayet şüphelisi 3 şahıs adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8892. Sokak'ta ikamet eden Volkan Şenerve Polat Gezginile akrabaları olduğu öğrenilen İsmail A. ve oğulları Beytocan A.(20), Baran A.arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Beytocan A., iddiaya göre olay yerine geldikleri 26 AFM 477 plakalı kiralık araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şener ve Polat Gezgin'e ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Volkan Şener, sevk edildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, Polat Gezgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için il genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara 350 polis, dronlu polis ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat timleri katıldı. Şüpheliler 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi'ndeki farklı sokaklarda yakalandı.

Cinayet şüphelileri Beytocan A., İsmail A. ve Baran A. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emer Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelileri sağlık kontrollerinin ardından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.