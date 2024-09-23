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Söke'de Jandarma Ekibi Çevre Denetimlerine Devam Ediyor

Söke'de Jandarma Ekibi Çevre Denetimlerine Devam Ediyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma ekipleri, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda çevre koruma ve su ürünleri denetimleri yaparak nesli tehlike altındaki kuş türlerinin kontrolünü sağlıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma ekiplerinin çevre denetleme faaliyetleri devam ediyor.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığınca Söke ilçesi Bafa Gölü Tabiat Parkında 1380 Sayılı Su Ürünleri, 2872 Sayılı Çevre Koruma, 3621 Sayılı Kıyı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları kapsamında, meydana gelebilecek suçları önlemek ve tespit etmek ve göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş türlerinin kontrolünü yapmak için Kıyı Kontrol Devriyesi gerçekleştirildi. Devriyelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Jandarma Ekonomi 3-sayfa Çevre Hukuk Yaşam Söke

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