Sivrihisar'da Hırsızlık Teşebbüsü: 1 Şüpheli Yakalandı, Diğeri Cezaevinde

Sivrihisar ilçesinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsünde jandarma ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı, diğerinin cezaevinde olduğunu tespit etti. 1 şüpheli ise hala aranıyor.

Sivrihisar ilçesinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsünün 1 failini yakalayan, diğerinin ise cezaevinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri 1 şahıs hakkında ise yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Sivrihisar ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde, elektrik trafolarına piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira zarar verilerek hırsızlığa teşebbüs edildi. Olay ile ilgili olarak, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Sivrihisar İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu, olayı İstanbul'dan sahte plakalı 1 kamyonetle gelen 6 şüphelinin gerçekleştirdiği, olayda aracı kullandıkları süre içerisinde 3-4 farklı sahte plaka taktıkları tespit edildi. Şahısların Odunpazarı ilçesi Doğankaya mahallesinde de hırsızlığa teşebbüste bulundukları belirlendi.

Olay faillerinin yakalanması maksadıyla İstanbul'da 1 ev ve olayda kullanılan araçta yapılan arama sonucunda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet kablo kesme makası, 3 çift sahte plaka ile olayda giydikleri kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan 1 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurmak suçundan arandığı araştırmalar sonucunda ekiplerce öğrenildi. 1 şüphelinin benzer suçlardan dolayı İstanbul'da cezaevinde olduğu tespit edildi. Firar durumunda olan 3'üncü şüphelinin yakalaması için çalışmalar ekiplerce devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. - ESKİŞEHİR