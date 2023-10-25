Sivas'ta Tabancayla Vurulan Esnaf Tedavi Altına Alındı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, esnaf B.H tabancayla bacağından yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf tedavi için Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Şüpheli A.K ise gözaltına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tabancayla vurulan esnaf tedavi altına alındı.
A.K. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle ilçede esnaf olan B.H'yi ruhsatlı tabancasıyla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
B.H, Akıncılar İlçe Hastanesindeki tedavisinin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa