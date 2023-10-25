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Sivas'ta Tabancayla Vurulan Esnaf Tedavi Altına Alındı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, esnaf B.H tabancayla bacağından yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf tedavi için Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Şüpheli A.K ise gözaltına alındı.