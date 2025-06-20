Sivas'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Sivas'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı
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Sivas Valiliği, artan şap hastalığı vakaları nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığını duyurdu. İkinci bir talimata kadar hayvan hareketleri kısıtlandı.

Sivas Valiliği, artan şap hastalığı sonrası il genelinde hayvan pazarlarının kapatılarak hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

Sivas Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı ve Yıldızeli ilçesindeki 17 köyde artan şap vakaları sonrası kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde ikinci bir talimata kadar tedbir amaçlı olarak hayvan pazarları kapatılarak hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan saha araştırmalarında ülkemiz genelinde yoğun bir şekilde şap hastalığı görülmeye başladığı tespit edilmiştir. İlimize komşu ve yakın çevre illerde, gerek hastalıktan gerekse tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatılarak hayvan hareketleri kısıtlanmıştır" denildi.

İkinci bir talimata kadar hayvan girişine kapatıldı

Açıklamada hastalığın çevre illerden geldiği belirtilerek, "Hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi, virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışardan alınan hayvanlar olması nedeniyle ilimiz genelindeki hayvan hareketleri kısıtlanmış olup; hayvan pazarları 20.06.2025 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır. Risk görülen bölgeler başta olmak üzere büyükbaş hayvanlarda aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacaktır. Konunun ehemmiyetine binaen ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, işletmeye dışardan gelen ve hayvancılıkla uğraşan şahısları içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, işletme sahiplerinin hayvanlarını aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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