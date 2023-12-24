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Sivas'ta Kar Kapanan Köyde Rahatsızlanan Şahıs Hastaneye Ulaştırıldı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 49 yaşındaki şahıs, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 49 yaşındaki şahıs, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akıncılar ilçesi Doğantepe köyünde yaşayan 49 yaşındaki S.K., tansiyon nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yola koyulan ekipler, köy yollarının kardan kapanmasından dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Durum bunun üzerine Akıncılar İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirildi. Yolun açılmasının ardından ekipler hastayı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akıncılar Sivas Ulaşım Acil Durum Hava Durumu 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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