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Sivas'ta Doğalgaz Boru Hattında Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarında, Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, BOTAŞ ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 10 saatte kontrol altına alındı. Gaz arzında kesinti beklenmiyor.

Sivas'ta doğalgaz boru hattında yangın çıktı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası civarından geçen Ordu- Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarında geçen Ordu-Giresun doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.05 sıralarında meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu boru hattı üzerinde çıkan yangın, yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda etkili oldu. Yangın, BOTAŞ ekipleri, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 10 saat sonra sona erdirildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ yetkililerinin boru hattı içindeki gazın tükenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - 3.Sayfa
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