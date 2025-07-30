Sivas'ta 19 Cep Telefonu Çalındı

Sivas'ta 19 Cep Telefonu Çalındı
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Sivas'ta bir cep telefonu satış ve tamir dükkanından piyasa değeri 350 bin TL olan 19 cep telefonu çalındı. Olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.

Sivas'ta bir iş yerinden piyasa değeri 350 bin TL olan 19 cep telefonu çalındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta meydana geldi. O.G.'ye ait cep telefonu satış ve tamir dükkanını açan personel, yaptıkları temizliğin ardından vitrindeki telefonları göremeyince durumu iş yeri sahibine bildirdi. İş yerine giden O.G., vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 19 telefonun olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine dükkana gelen ekipler çalışma başlattı. Hırsızın iş yerine sürgülü camı esneterek girdiği tahmin edilirken, polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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