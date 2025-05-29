Sivas Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

Sivas Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama
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Sivas'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon kapsamında 1 milyar 134 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Sivas merkezli 4 ilde yaşa dışı bahis operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında 1 milyar 134 milyon lira para hareketliği tespit edildi

SİVAS - Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerine aracılık eden bir şebekeyi takibe aldı. Sivas'ta 12 şüpheli, Ordu, Ankara ve Samsun illerinde ise 3 şüpheli olmak üzere toplamda 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 1 milyar 134 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli şahıstan 7'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - 3.Sayfa
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