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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik oluşturdu. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gürün Sivas Deprem Doğal Afet 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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