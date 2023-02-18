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Sit alanına hizmet binası yaptıran kadın muhtar görevden alındı

3. Sayfa Haberleri

Sit alanına hizmet binası yaptıran kadın muhtar görevden alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sit alanına hizmet binası yaptığı için mahkemeye verilen ve 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kadın muhtar görevinden alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sit alanına hizmet binası yaptığı için mahkemeye verilen ve 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kadın muhtar görevinden alındı.

2018 seçimlerinde Yumurtalık ilçesine bağlı Ören Mahallesi Muhtarlığına Sema Duran seçildi. Duran seçildikten sonra sit alanı olan Halil Vay Parkı'na muhtarlık hizmet binası yaptırdı. Duran, muhtarlık binasını yaptırırken de kimseden izin almadı. Duran'ın kaçak hizmet binası yaptırdığı için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanununa muhalefet etme suçundan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yumurtalık Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan muhtar 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhtar hapis cezası aldığı için Yumurtalık ilçe İdare Kurulu kararıyla görevden alındı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yumurtalık Adana 3. Sayfa Haberler

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