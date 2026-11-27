İstanbul Şişli'de bir oto serviste yapılmayan işlemler ve arıza iddiasıyla 12 bin lira alındığının araç içi kamerasıyla ortaya çıkmasını değerlendiren Eskişehir sanayisinde 30 yıldır çalışan usta Osman San, yaşanan duruma tepki göstererek esnaflığın güvene dayalı çok hassas bir zanaat olduğuna dikkat çekti.

Olay, 9 Kasım'da Şişli'de bulunan bir oto serviste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26) isimli vatandaştan, lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin lira alındı. Gerçeği ise araç içi kamerası ortaya çıkardı. Bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etti. Bunun üzerine F.Ü., emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) 24 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Eskişehirli ustadan olaya tepki

Yaklaşık 30 yıldır Eskişehir Odunpazarı ilçesinde oto sanayide çalıştığını belirten 40 yaşındaki usta Osman San, olayı gördüğünde üzüldüğünü ve utandığını ifade etti. Müşteriyi kendi yerine koyarak tamirat yaptıklarını dile getiren San, yapılan düzen düzenbazlığın kul hakkı olduğuna değindi. Araç tamirinden kazandıkları parayla evlerine geçindirdiğini söyleyen ve helal lokmanın çok önemli olduğuna değinen sanayici, esnaflığın güvene dayalı çok hassas bir zanaat olduğuna dikkat çekti.

"Görür görmez utandım"

Yapılan düzenbazlık hakkında Osman San şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Müşteri ilişkisi bizim için çok önemlidir. Müşteriyi her zaman kendi yerimize koyarız; biz yolda kalsak nasıl olur, müşteri nasıl memnun olur diye düşünürüz. Bu günlere kolay gelmedik. Biz de olayı gördük; görür görmez çok büyük bir hüzün, şaşkınlık ve depresyon içinde izledim. Görür görmez utandım açıkçası. Kendi meslektaşımız demeyeyim ama sonuçta o da bir işle uğraşan bir arkadaş. Bu konularda biz çok titiziz. Örneğin bir kayış ya da bir bilya bozuluyor. Müşteri bir şikayetle gelip 'Ustam, sağ taraftan ses geliyor' dediğinde biz 'Abi sen bırak git, biz bakalım, sana haber verelim' mantığıyla yaklaşmayız. Beraber kaldırır, bakarız; neyse ona göre fiyat veririz. 'Yap' dersen yaparız, 'Yapma' dersen yapmayız. Lifte kaldırırız; kayış ya da bilya bozuksa bilyasının bozuk olduğunu görür, adama izah ederiz. 'Abi bak, bilyan bozuk' deriz, çeviririz, sesi duyar. 'Bu ne kadar olur ustam?' diye sorar. Bilya ücretini ve işçiliğimizi söyleriz; onay verirse yaparız, vermezse yapmayız."

"Bozuk olmayan bir parçayı bozuk göstermek çok tuhaf"

Müşteriye yaklaşımda dürüstlük ve şeffaflığın önemine değinen San, "Biz buraya gelen müşteriyi kendi babamız, dayımız, amcamız, yengemiz ya da ablamız gibi görürüz. Buraya erkek müşteri de geliyor, bayan müşteri de geliyor. Kafamızı önden kaldırmadığımız gibi insaniyetle yaklaşıyoruz. Fiyat konusunda da sonuçta burası bir ticarethane; buraya gelen kişi işini yaptırıp parasını verip gidecek. Ancak ticarethaneye geleni yolunacak kaz gibi görmeye gerek yok. Bu büyük bir şey. Adam neyse; 10 binlik bakıma mı geldi, 10 binlik bakım ücreti alınır. Görülen şeyleri yazarsınız; 'Abi ileride bunları yaptırırsanız çok iyi olur, baktırırsak çok iyi olur' dersiniz. 'Adam arabayı bıraktı, her şeyi yapalım, borcun bu kadar' diye bir mantık yok. Bir şey bozuksa adamın fotoğrafını ya da videosunu atarız; 'Bu gerekiyormuş' deriz. Adam karar verir, 'Yap' derse yapılır. Kesinlikle bizim sektörde elemana 'Sen bozuk de, biz yapalım' diye tembihleme mantığı yoktur. Bu haksız bir kazançtır; bunun için vicdansız olmak gerekir. O parayı alıp çoluğuna çocuğuna götüreceksin, eşinle yiyeceksin, trafiğe çıkıyorsun, dört teker üstünde gidiyorsun. Bunlar olmayacak şeyler, yakışmıyor" dedi.

"Güvenmedikleri yere arabayı bırakmasınlar"

Olayı ilk kez gördüğünü aktaran San, araç sahiplerine şu tavsiyelerde bulundu:

"Vebal bir yana, ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. 30 yıldır buradayım; yaşım 40, 10 yaşında sanayiye geldim ve bu sektöre başladım. 30 senedir de sanayideyim. Sürekli bir şeylerin yenilenmesini ve olmasını istiyoruz ama bu şeyi ilk defa duyduk. Böyle bir şey yapılıyorsa da bizim bu civarda, bu sektörde böyle bir şey duymadım. Müşteriler bazen duyduklarını anlatıyordu ama bunu canlı canlı yaşamak bizi çok üzdü. Şimdiki müşterilerimize güvenmedikleri yere arabayı bırakmamalarını söylüyorum. Güvenmiyorlarsa bir yere götürdükleri zaman arabanın başından ayrılmasınlar. Periyodik bakım ya da cam suyu dahi konulsa başında dursunlar, kontrol etsinler. Tam ustaya güvenebilirsin; biz de doktora güveniyoruz. Doktora gittiğimiz zaman 'Ameliyat olacaksın' diyor, mecbur güveniyorsun. Adam da 'Sen ustasın' diye geliyor, arabasını bırakıp gidiyor. Güven çok önemlidir. Güvenmedikleri, içlerinin ısınmadığı yere araçlarını bırakıp gitmesinler; başında beklesinler, fiyat sorsunlar ya da bir hafta önceden fiyat alıp araştırsınlar. 'Bunun aslı var mı yok mu, böyle yapsak olur mu?' diye sosyal medyada zaten ne yazsanız çıkıyor. Usta güvenilirse bıraksınlar. Şimdi bizim dükkanda üç dört tane arabamız var, hiçbir tanesinin müşterisi başında yok; bu güveni temsil ediyor. Bir şey demek çok kolay; '3 bin lira, 5 bin lira' gibi rakamlar ağzımızdan çıkıyor ama adam 3 bin lira için dört beş gün, 5 bin lira için bir iki hafta çalışıyor. Hak yemeden çalışmalarına özen gösterirlerse seviniriz. Sosyal medya dediğim de o aslında; yapay zekaya danışmak, bir ustanın söylediğini başka bir ustaya sormak gibi. Bir ustaya danışabilirler; 'Benim arabamın triger kayışı değişecek, kaç bin kilometrede değiştirmem gerekiyor? 50 bin kilometrede mi, 100 bin kilometrede mi?' diye sorabilirler. Bunu iki ustaya sorduğunda iki ustanın arasındaki farkı bulabilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı