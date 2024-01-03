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Şırnak'ta tır şarampole yuvarlandı, sürücü hafif yaralandı

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tır şarampole yuvarlandı. İki takla atarak durabilen tırdan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü hastahaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Araçta maddi hasar meydana geldi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uludere Şırnak Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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