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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Silah, sigara ve milyonluk kaçak ürün ele geçirildi

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Silah, sigara ve milyonluk kaçak ürün ele geçirildi
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 675 bin lira olan silah, kaçak sigara, elektronik sigara, tütün, cep telefonu ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 56 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 675 bin lirayı bulan silah, kaçak sigara, elektronik sigara, tütün, cep telefonu ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 56 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Temmuz tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 56 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 tabanca, 1 av tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 88 kalaşnikof fişeği, 29 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği, 52 cep telefonu, 19 bin 338 bandrolsüz sigara, 274 elektronik sigara ve likiti, 16 kilogram nargile tütünü, 2 bin 116 muhtelif hırdavat malzemesi, 275 tekstil ürünü, 86 kozmetik ve süs eşyası ile 571 çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 675 bin lira olduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, kaçak sigara, tütün ve çeşitli gümrük kaçağı ürünleri yasal gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalıştıkları tespit edilirken, 56 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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