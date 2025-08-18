Şırnak'ta 8 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Şırnak'ta jandarma personelinin gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda 8 milyon 331 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, kaçakçılık ve narkotik suçlarına yönelik 34 olayda 34 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda; 1 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza, 64 elektronik sigara, 12 bin 963 bandrolsüz sigara, 12 kilogram çay, 30 kilogram nargile tütünü, 360 puro, 155 cep telefonu, 78 termos, 376 oyuncak, 2 bin 9 inşaat malzemesi, 91 ev ve büro eşyası, 127 el aleti, 68 kozmetik ürün, 158 süs eşyası, 70 tıbbi malzeme, 77 mutfak eşyası ve 233 muhtelif gümrük kaçağı malzeme bulundu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 8 milyon 331 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ŞIRNAK