Sinop'ta yaya ve traktör kazalarını önlemek için reflektif yelek ve reflektör dağıtıldı

Sinop'ta yaya ve traktör kazaların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çobanlık yapan yol kullanıcılarına reflektif yelek, traktör sürücülerine ise reflektör hediye edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, yaya ve traktör kazaların önlenmesine yönelik "Reflektör Tak Görünür Ol ve Reflektif Yelek Giy Görünür Ol Projeleri" kapsamında bilgilendirme yapılarak çobanlık yapan yol kullanıcılarına reflektif yelek, traktör sürücülerine de reflektör hediye edildi. - SİNOP