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Sinop'ta Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 58 Şahıs Yakalandı

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Sinop'ta jandarma tarafından Mart ayında 32 bin 980 şahıs ve 38 bin 980 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan 58 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri duyurdu. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Mart-1Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 32 bin 980 şahıs, 38 bin 980 araç sorgulandığı, çeşitli suçlardan 58 şahısın yakalandığı belirtildi. Öte yandan 9 adet silah, 36 kilogram kaçak tütün, 30 bin adet makaron, 1037 gram uyuşturucu, 36 adet sentetik ecza, 6 adet elektronik eşya ele geçirildi. 67 umuma açık yerin kontrolü yapılırken organize suçlarla mücadele kapsamında 14 şahsın yakalandığı ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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