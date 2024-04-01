Sinop'ta Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 58 Şahıs Yakalandı

Sinop'ta jandarma tarafından Mart ayında 32 bin 980 şahıs ve 38 bin 980 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan 58 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimleri duyurdu. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan raporda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Mart-1Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 32 bin 980 şahıs, 38 bin 980 araç sorgulandığı, çeşitli suçlardan 58 şahısın yakalandığı belirtildi. Öte yandan 9 adet silah, 36 kilogram kaçak tütün, 30 bin adet makaron, 1037 gram uyuşturucu, 36 adet sentetik ecza, 6 adet elektronik eşya ele geçirildi. 67 umuma açık yerin kontrolü yapılırken organize suçlarla mücadele kapsamında 14 şahsın yakalandığı ifade edildi. - SİNOP