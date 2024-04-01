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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarının Raporunu Yayımladı

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda Mart ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 1 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporuna göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 3 adet silah, 51 bin adet makaron, bin 246 adet gümrük kaçağı malzeme, 653,79 gram uyuşturucu, 3 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 10 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Bunun yanında 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 284 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Son olarak 12 günübirlik yer denetimi gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce 'Güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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