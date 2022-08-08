Haber : Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu

 - Güncelleme:
Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında parçalanmış bir ceset bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında parçalanmış bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Suriye sınırında yer alan Ateşoğlu Hudut Karakolu ile Boztepe Hudut Karakolu arasındaki bölgede parçalanmış bir ceset bulundu. Cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, sınıra yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ceset üzerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hudut Karakolu Şanlıurfa Suriye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title