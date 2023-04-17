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Simav'da kumar operasyonu

Simav'da kumar operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık işyerlerinin denetimi esnasında bir kahvehanede masa üzerinde 6 adet 100 TL, şahısların elinden 13 adet 200 TL, 17 adet 100 TL olmak üzere toplamda 4 bin 900 TL ele geçirildi. İş yeri sahibi M.Ö'nün (61) şüpheli olarak ifadesi alınırken, masada bulunan 4 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kütahya Simav 3. Sayfa Haberler

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