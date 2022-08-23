Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Silivri Kaymakamlığı'nda polislere satırla ve bıçakla saldıran bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi. Silivri Kaymakamlığı'nda polislere satırla ve bıçakla saldıran bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgilere göre, olay, 11.00 sıralarında Silivri Kaymakamlığı'nda yaşandı. Satırlı ve bıçaklı bir saldırgan, Kaymakamlıkta görevli polis memurlarına saldırdı. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis ve saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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