Siirt'te Çocuk Spor Aletine Parmak Sıkıştırdı

Siirt'te Çocuk Spor Aletine Parmak Sıkıştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, parkta bulunan spor aletine parmağını sıkıştırarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu iyi. Aileler, benzer kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, parmağını 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan spor aletine sıkıştırdı.

Kurtalan'da F.E. isimli çocuk, spor aletlerinden birine parmağını sıkıştırarak yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, daha önce de benzer kazaların yaşandığını, birçok çocuğun aynı şekilde yaralandığını belirtti. Spor aletlerinin özellikle küçük yaştaki çocuklar için uygun olmadığını dile getiren aileler, aletlerin açıkta kalan metal kısımlarının ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Ünlü futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.