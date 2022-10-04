Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sigara kaçakçısı 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sigara kaçakçısı 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsü içinde sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi 860 paket kaçak sigara ile birlikte yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsü içinde sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi 860 paket kaçak sigara ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesi çerçevesinde Erzincan'ın Tercan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan Mercan Yol Kontrol ve Arama Noktasında durdurulan yabancı plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan arama sonucunda; yabancı uyruklu 2 şüpheli kişi 860 paket kaçak sigara ile birlikte yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title