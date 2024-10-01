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Siberağ-8 Operasyonlarında 22 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarında 16 milyon 800 bin TL parasal hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı ve sosyal medya üzerinden haksız kazanç sağladığı belirtildi.

"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde jandarma tarafından "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-8" operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savcılar ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik "Siberağ-8" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, sim kart ve banka kartı ele geçirildiğini belirterek, "Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Siberağ-8 Operasyonlarında 22 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - 3.Sayfa

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