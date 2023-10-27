Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu
3. Sayfa Haberleri
Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeyken otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeyken otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Hatay- Adana otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan 31 KZ 206 plakalı otomobil alev alev yanmaya başladı. Araç sürücüsü otomobili yolun sağına çekip araçtan inerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Araçta maddi hasar oluşurken alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.