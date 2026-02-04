Haberler

İstanbul'da 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' operasyonunda 1 şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, KRGYO pay piyasasında 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' iddiasıyla 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KRGYO pay piyasasına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunu işlediği iddiasıyla Ankara'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüphelinin KRGYO pay piyasasına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunu işlediğinin tespit edildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

