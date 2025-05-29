Serik'te Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Serik'te Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Özellikle seralar ve açık alanlardaki ekili tarlalar olumsuz etkilendi.

Serik'te sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Özellikle seraların yoğun olarak bulunduğu mahallelerde büyük hasar meydana geldi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde dolu nedeniyle birçok seranın camları kırıldı, bazı seralar ise şiddetli yağışa dayanamayarak tamamen çöktü.

Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberler zarar görürken, açık alanda ekili karpuz tarlalarının da doludan olumsuz etkilendiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dolunun ardından sahaya inerek ilk incelemelere başladı. Resmi hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak rapor haline getirileceği öğrenildi.

(MD-FGY-SM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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