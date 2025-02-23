Erdoğan 9. kez genel başkan! İşte AK Parti'nin kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Serik'te Aniden Oluşan Hortum, Çilek Seralarını Vurdu

Serik'te Aniden Oluşan Hortum, Çilek Seralarını Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, çilek seralarında büyük hasara yol açtı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı ve anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar tespit edilmeye çalışılıyor.

Serik ilçesinde aniden oluşan hortum, çilek seralarında büyük hasara yol açtı. Seralardan kopan parçalar metrelerce havaya savrulurken, vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde öğle saatlerinde aniden oluşan hortum, çilek seralarında hasara yol açtı. Hortumun etkisiyle seralardan kopan parçalar metrelerce havaya savrulurken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgedeki vatandaşlar, hortumun oluşturduğu manzarayı korku dolu gözlerle izlerken, olay kısa süreli paniğe neden oldu. Hortumun ardından üreticiler, seralarında oluşan zararı tespit etmeye çalıştı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, seralarda maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Termometreler dondu, eksi 33.8 derece ile rekor kırıldı
img

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
img

Galatasaray TFF'yi mahkemeye verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.