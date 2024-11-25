Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Yargı Tarihleri Belli Oldu

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İSTANBUL - Yasa dışı bahis yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Ortaç'ın 24 Aralık'ta, Erbil'in ise 30 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

Hakim karşısına çıkacaklar

Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.