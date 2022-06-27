Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazlar havadan görüntülendi - Haberler

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Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazlar havadan görüntülendi Şiddetli yağış neticesinde sular altında kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi havadan ile görüntülendi.

Selin vurduğu Bozkurt'ta enkazlar havadan görüntülendi

KASTAMONU - Şiddetli yağış neticesinde sular altında kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi havadan ile görüntülendi.

Sel sularının altıda kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, yağışların dinmesi ile birlikte enkaz havadan görüntülendi dronla . Ezine Çayı üzerinde yer alan köprülerin tamamı zarar gördü. Görüntülenen görüntülerde çok sayıda ev ve iş yerlerinin 1 ve giriş katlarının sular altında kaldığı, istinat duvarlarının ve geçici yapılan köprülerin yıkıldığı, aynı zamanda evlerin ve işyerlerinin de giriş ve birinci katlarını tamamen sel sularının bastığı görülüyor. Öte yandan Ezine Caddesine ve Yılmaz Mahallesine tamamen ulaşım kesildi.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Şahin Demir - 3. Sayfa

Kastamonu Bozkurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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