Selçuk İnan, Seçil Erzan Davasında İfade Verdi

Banka müdürü Seçil Erzan davasında Selçuk İnan ifade verdi: "Sanıklar Ateş ve Aydoğdu'nun bir fonun başında olduklarına dair herhangi bir bilgim yoktur"

İSTANBUL - Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında, birleşen dosya kapsamında Selçuk İnan ifade verdi. Gaziantep'te ifade veren İnan, "Sanıklar Ateş ve Aydoğdu'nun bir fonun başında olduklarına dair herhangi bir bilgim yoktur. Her ikisinin de fona para yatırmam için bana yönelik bir telkini olmadı" dedi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılaması sürüyor.

Yargılamaya ilişkin Selçuk İnan, birleşen dosya kapsamında talimat mahkemesi aracılığıyla ifade verdi. Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen talimat duruşmasında müşteki Selçuk İnan ve avukatı hazır bulundu. Sanık Hakan Ateş'in avukatları da mahkemeye katıldı.

"Sanıklar Ateş ve Aydoğdu'nun bir fonun başında olduklarına dair herhangi bir bilgim yoktur"

Duruşmada önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen Selçuk İnan, "Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yu tanırım. Kendilerini maçlarda gördüğüm zaman selamlaşır, merhabalaşırım ancak bunun dışında kendileriyle bir muhabbetim veya ilişkim yoktur. Her ikisinin de fona para yatırmam için bana yönelik bir telkini olmadı. Sanıklar Ateş ve Aydoğdu'nun bir fonun başında olduklarına dair herhangi bir bilgim yoktur. Kendileri de bana böyle bir şey söylemedi, aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Şikayetçiyim, sanıklar tarafından herhangi bir zararım giderilmedi" dedi.

"Arda Turan, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Muslera'nın bu sisteme dahil olduğuna dair bir bilgim yoktu"

İfadesine devam eden İnan, yıllarca Denizbank ile çalıştığını ve maaşlarını Denizbank'tan çektiğini söyleyerek, "Fona giden paralar da çekilen paraların banka görevlileri tarafından genel merkeze götürülmek üzere benden alınan paralardır. Seçil Erzan'dan anapara karşılığı aldığım miktarları da tekrar bankadaki hesabıma yatırdım. Seçil ile şikayetten önceki 6 ay görüşmediğim meselesi yanlış aksedilmiş, kendisinden 6 aydır paranın geri alınması hususunda bir geri dönüş alamıyorduk. Yoksa kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyordu. Parayı vermiştim, parayı verirken birinin dahil olup olmadığını bilmiyordum. Ben parayı aslında Seçil Erzan'a değil, Denizbank'ın şube müdürüne veriyordum. Ayrıca Arda Turan, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Muslera'nın bu sisteme dahil olduğuna dair bir bilgim yoktu. Fon özel bir fon olduğu için ve paraları elden verdiğimiz için geri alırken de herhangi bir şekilde bu durumdan şüphelenmedim" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek asıl mahkeme olan İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapacaklarını söylediler.