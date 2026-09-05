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Selanik'te Miçotakis öncesi çiftçi ve sol gruplardan protesto

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Yunanistan'ın Selanik kentinde, Başbakan Miçotakis'in fuar konuşması öncesinde çiftçiler, işçiler ve sol gruplar protesto düzenledi. Göstericiler Filistin'e destek sloganları attı, ekonomik taleplerini dile getirdi. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı, 6 kişi tutuklandı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, işçiler ve sol görüşlü gruplar, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda yapacağı konuşma öncesinde protesto düzenledi. Gösteriler kapsamında 20 traktörün kent merkezine girişine izin verilirken, eylemciler Filistin bayrakları taşıyarak "Özgür Filistin" sloganları attı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, işçi sendikaları ve sol görüşlü gruplar, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ülkenin en büyük yıllık ticaret fuarında hükümetinin ekonomi planlarını açıklaması öncesinde kent merkezindeki üç ayrı noktada araya geldi.

Yunanistan Komünist Partisi ile bağlantılı işçi oluşumu PAME, Hanth Meydanı'nda miting düzenledi. Savaş karşıtı, Filistin destekçisi ve ırkçılık karşıtı gruplar, kentin simge noktalarından Beyaz Kule'de bir araya gelirken, sol görüşlü ve anarşist gruplar ise Kamara Meydanı'nda ayrı bir gösteri düzenledi.

Yunanistan'ın kuzey ve orta kesimlerinden gelen çiftçiler, balıkçılar ve arıcılar, temsilcilerinin konuşmalarının ardından PAME'nin mitingine yürüdü. Göstericiler, ürettikleri ürünler için asgari fiyat belirlenmesini, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve kendilerine gelir desteği sağlanmasını talep etti. Polisle yapılan anlaşma kapsamında 20 traktörün kent merkezine girmesine izin verilirken, traktörler Beyaz Kule yakınlarında park edildi.

Yürüyüş sırasında bazı göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak, "Özgür Filistin" sloganları attı ve Filistin'e destek mesajlarının yer aldığı dövizler taşıdı. Bazı göstericiler de Başbakan Miçotakis hükümeti karşıtı sloganlar attı. Binlerce göstericinin, kent merkezindeki sahil yolunu kapattığı kaydedildi.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Polis, kent merkezinde yaklaşık 60 çevik kuvvet ekibi, çevre bölgelerden gelen polisler ve uzman birimlerin de aralarında bulunduğu 3 bin 500'den fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı. Dronlar, canlı görüntüleri polis merkezindeki operasyon merkezine aktarırken, operasyonu denetlemek üzere iki savcı görevlendirildi.

Bir polis yetkilisi, protestolar başlamadan önce önleyici kontroller kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 6'sının tutuklandığını söyledi. Polis, 8 metro istasyonunu kapattı, trafik kısıtlamaları uyguladı ve Miçotakis'in konuşma yapmasının planlandığı Uluslararası Fuar Merkezi'nin çevresini protestocuların alana yaklaşmasını engellemek amacıyla minibüsler ve bariyerlerle çevirdi. Bir tazyikli su aracı da hazır bekletildi.

Miçotakis'in 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda yapacağı konuşma, Yunan hükümetlerinin geleneksel olarak ekonomik önceliklerini ortaya koyduğu, vergi ve sosyal yardım tedbirlerini açıkladığı etkinlik olarak öne çıkıyor. Etkinlik, uzun süredir taleplerini gündeme taşımak isteyen grupların protestolarına sahne oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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