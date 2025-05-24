Sarıyer'de Feci Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Sarıyer'de Feci Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Sarıyer'de Galatasaray Rams Park stadı karşısında şampiyonluk kutlaması sırasında emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıyer'de feci motosiklet kazası kamerada

Galatasaray Rams Park stadı karşısında şampiyonluk kutlaması için bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sarıyer Rams Park stadı karşısında Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için emniyet şeridinde bekleyen araçlara çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sarıyer'de, Galatasaray'ın Kayserisporla şampiyonluk maçını oynadığı 18 Mayıs akşamı yaşandı. Şampiyonluk kutlaması için stat karşısında TEM otoyolu emniyet şeridinde bekleyen bir araca çarpan 41 ARH 091 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Akgün ve arkasındaki yolcu Damla Yağın yola savruldu. Bu sırada trafikte ilerleyen bir servis minibüsü, Umut Akgün'e çarptı. Kaza sonrası servis şoförü olay yerinden kaçarken, Umut Akgün ve Damla Yağın, hastaneye kaldırıldı. Umut Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sırasında kask takmadığı öğrenilen Damla Yayğın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Umut Akgün'un kullandığı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarparak yola savruluyor. Bu sırada trafikte seyir halindeki servis minibüsü Akgün'e çarparak ağır yaralıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, olay yerinden kaçan servis minibüsünün plakasını tespit etti. Gözaltına alınan S.G. isimli servis şoförüne "Kazaya karıştıktan sonra kolluk görevlilerini beklemeden kaza yerinden ayrılmak", "Çalışma izin ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddelerinden toplam 13 bin 779 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikte men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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