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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Babasına küfreden adamı silahla vurup darbetti

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Sarıyer'de bir genç, babasına küfrettiği için konuşmak üzere bir arkadaşının ofisine çağırdığı adamı, adamın silahıyla önce bacaklarından vurdu ardından da yumrukla darbetti. Dehşet anları kameralara yansırken polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Sarıyer'de bir genç, babasına küfrettiği için konuşmak üzere bir arkadaşının ofisine çağırdığı adamı, adamın silahıyla önce bacaklarından vurdu ardından da yumrukla darbetti. Dehşet anları kameralara yansırken polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.
İddiaya göre, Sarıyer'de önceki ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, Remzi K. ile Ömer B.'nin babası arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Taraflar ayrıldı ancak aralarındaki husumet kapanmadı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Ömer B., önce Remzi K.'nın oğlunu aradı. Ancak ulaşamayınca bu kez olayı konuşmak için Remzi K.'yı arayarak bir arkadaşının ofisine çağırdı.
"Amca bu çalışıyor mu" diyerek ateş açtı
Daveti kabul eden Remzi K., beline silahını koyup Ömer B.'nin çağırdığı bir tekel bayiine ait ofise gitti. Burada masanın başındaki koltuğu oturan Remzi K., silahını da çıkartıp masaya koydu. O arada Ömer B., Remzi K.'ya "babamla aranızda ne geçti" diye sordu. Remzi K.'nın sert şekilde cevap vermesi üzerine ayağa kalkan Ömer B., adamın masaya koyduğu silahı aldı. Adamın yanına giden Ömer B., silahı yere doğrultup "amca bu çalışıyor mu" dedikten sonra ateş açtı. Sıkmaya devam eden Ömer B., Remzi K.'yı sağ bacağından vurdu. Bununla da yetinmeyen Ömer B. bir de onu 8 kez yumruklayarak darbetti. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.
"Korkutmak amaçlı ateş açtım"
Olayın ardından arkadaşının araya girmesiyle Ömer B., adamı orada bırakıp ofisten ayrıldı. Bir süre baygınlık geçiren Remzi K. kendi imkanlarıyla Maslak'taki özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Remzi K. tedavisi sonrasında taburcu edilerek polise şikayette bulundu. Remzi K.'nın ifadesi sonrasında harekete geçen polis, saldırgan Ömer B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ömer B., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde, korkutmak istediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Tutuklama Şiddet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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