Sarıgül ailesi kara para soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Sarıgül ailesi kara para soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılık işlemleri sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.