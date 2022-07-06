Şarampole düşen araçtaki iki kişi yaralandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü yara almazken, biri ağır iki kişi yaralandı. Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi Alaşehir-Salihli yolu üzerinde 05.50 sıralarında B.Ş. (27) idaresindeki 41 BA 728 plakalı araç, Alaşehir istikametine doğru ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü B.Ş. kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki Ş.A. (69) hafif şekilde, S.E. (59) isimli kadın ağır şekilde yaralanarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler

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