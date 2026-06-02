Şanlıurfa'da iki iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesi'nde gece yarısı çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, iki iş yerinde büyük maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'da gece yarısı iki ayrı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yedek parça araç malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin diğer iş yerlerine ulaşmaması için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden ekipler uzun süren çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iki iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İş yerlerinde bulunan çok sayıda yedek parça ve araç malzemesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
