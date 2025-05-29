Şanlıurfa'da Mühürsüz 1 Ton 700 Kilogram Et Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Mühürsüz 1 Ton 700 Kilogram Et Ele Geçirildi
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Jandarma ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunda durdurdukları bir kamyonette piyasa değeri 1 milyon 360 bin TL olan mühürsüz et ele geçirdi. Ekipler, hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan etleri imha etti.

jandarma ekipleri Mardin istikametinden Şanlıurfa istikametine giden bir kamyonette yaptıkları aramada piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram mühürsüz et ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Karakuzu Karakolu uygulama noktasında kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram ağırlığında mühürsüz büyükbaş hayvan eti tespit etti. Faturasız ve hijyen kurallarına aykırı taşınan etlere el koyan ekipler, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için numune aldıktan sonra geri kalan kısmını da imha etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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