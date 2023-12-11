Şanlıurfa'da Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Şüphelisi Polise Ateş Açtı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs, gasp ettiği otomobille kaçarken polise ateş açtı. Yakalanacağını anlayan şahıs, bıçakla kendisini yaraladıktan sonra özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs, gasp ettiği otomobille kaçarken polise ateş açtı. Yakalanacağını anlayan şahıs, bıçakla kendisini yaraladıktan sonra özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan R.Ö. kent merkezinde uygulama yapan polisi görünce yakalanacağını düşünerek silah zoruyla bir aracı durdurdu. Aracı gasp eden şahıs, kendisini fark eden polise ateş açarak kaçmaya başladı. Olay sonrası bölgedeki çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı mahalleye sevk edildi. Şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca, Süleymaniye Caddesinde son buldu.

Kaçamayınca bıçakla kendisini yaraladı

Kaçamayacağını anlayan şahıs, aracı durdurup yaya olarak kaçmaya devam etti. Evine giren şahıs, polise direnince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisinin eve girmemesi için eline aldığı bıçakla kendisini yaraladı. Polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şahıs, polisler eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA