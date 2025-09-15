Haberler

Şanlıurfa'da Jandarma Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da Jandarma Sigara Kaçakçılığı Operasyonu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
