Şanlıurfa'da Jandarma Kayıt Dışı Ürünlere Geçit Vermedi

Şanlıurfa'da Jandarma Kayıt Dışı Ürünlere Geçit Vermedi
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Şanlıurfa'da Jandarma Kayıt Dışı Ürünlere Geçit Vermedi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen şok yol uygulamasında jandarma ekipleri, 1.5 ton bozulmuş et ve birçok kaçak ürünü ele geçirdi.

Jandarmadan şok yol uygulaması: Kaçak et ve binlerce ürün ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şok yol aramasında, bir buçuk ton gümrük kaçağı bozulmuş et ile binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şok yol uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen şok yol aramasında önemli miktarda kaçak ürüne el konuldu. Yapılan kontrollerde, bir buçuk ton gümrük kaçağı ve bozulmuş et, 18 şişe gümrük kaçağı viski, 635 adet gümrük kaçağı puro, 4 adet elektronik sigara, 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 35 kilogram gümrük kaçağı çay gibi çok sayıda kaçak ürün de jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek muhafaza altına alındı. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imhası için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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