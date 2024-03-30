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Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği'nden Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüpheli bir araçta ve araçtaki 4 şahsın üzerinde yapılan aramada, 109 adet Galara ibareli sentetik ecza, 1.6 gr skunk narkotik madde, metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, D.Y. isimli şahıs ise uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakakent Narkotik Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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