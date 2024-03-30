Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği'nden Uyuşturucu Operasyonu

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüpheli bir araçta ve araçtaki 4 şahsın üzerinde yapılan aramada, 109 adet Galara ibareli sentetik ecza, 1.6 gr skunk narkotik madde, metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, D.Y. isimli şahıs ise uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. - SAMSUN