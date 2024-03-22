Samsun Polisi Öğrencilere Güvenlik ve Teknoloji Bağımlılığı Konularında Bilgilendirme Yaptı

Samsun polisi, öğrencileri temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

"Güvenli Mahallem" ve "Güvenli Eğitim" projeleri çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince Atakum ve Canik ilçelerinde öğrencilere yönelik, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında 2 bilgilendirme toplantısı yapıldı, 167 öğrenci katıldı. Ayrıca 4 okul ziyaret edildi. Down Sendromlular Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde 2 sosyal faaliyet yapıldı.

Toplam 160 broşür dağıtılarak 341 kişi bilgilendirildi. - SAMSUN