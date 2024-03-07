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Samsun'da tırın park halindeki kamyoneti biçmesi sonucu sürücü yaralandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde tırın arıza yapan bankette park halindeki kamyoneti yandan biçtiği kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da tırın arıza yapan bankette park halindeki kamyoneti yandan biçtiği kazada kamyonet sürücüsü yaralanarak ölümden döndü.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kazan idaresindeki 33 ABC 640 plakalı boş plastik kasa yükü kamyonet arıza yapınca sürücü aracını bankete park edip araçtan indi. Bu sırada Cemalettin A. yönetimindeki 55 HS 021 plakalı tır park halindeki kamyoneti yandan biçti. Kazada kamyonetin yanındaki sürücü Ömer Kazan yaralanarak ölümden döndü. Yaralı, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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