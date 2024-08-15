Samsun'da tefeci operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' soruşturması kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde 2 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 adet borçlu listesi içerir not defteri, 7 adet boş borç senedi ve 2 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN