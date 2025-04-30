Samsun'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, faiz karşılığında borç para verdikten sonra bu durumu gizlemek amacıyla araç satışı yapılmış gibi gösterilerek senet imzalattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. KOM polisi tarafından Çarşamba, İlkadım ve Atakum ilçelerinde bulunan ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili C.K.ve A.K.gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.