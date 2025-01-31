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Samsun'da Plastik Çiçek Skandalı: Yaşlı Kadın BİM'e Suç Duyurusunda Bulundu

Samsun'da Plastik Çiçek Skandalı: Yaşlı Kadın BİM'e Suç Duyurusunda Bulundu
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Samsun'da 76 yaşındaki Fatma Taslak, BİM'den aldığı 'cennet kuşu' çiçeğinin plastik olduğunu fark ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Taslak, bu durumu dolandırıcılık olarak nitelendirdi.

Samsun'da çiçek tutkunu yaşlı kadın, zincir market BİM'den 'canlı çiçek' diye satın aldığı çiçeğin açmış olanın kısmının 'plastik' çıktığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyusunda bulundu.

Samsun'da ikamet eden 4 çocuk annesi 76 yaşındaki Fatma Taslak, BİM'de satılan "cennet kuşu" diye adlandırılan çiçeği satın alıp evine götürdü. Yapraklar arasındaki açan çiçek kısmının plastik olduğunu fark eden yaşlı kadın, şoke oldu. Büyük şaşkınlık yaşayan Fatma Taslak, aynı zamanda kızı olan avukatı Melike Taslak aracılığıyla Samsun Cumhuriyet Savcılığına suç duyusunda bulundu ve BİM'den şikayetçi oldu.

"Plastik çiçek ile kandırmak, beynimin tasını attırdı"

Yaşadığı şoku anlatan çiçek tutkunu Fatma Taslak, "Çiçeği kızımla beraber aldık. Kızıma bunu soldurmayalım dedim. Çiçeğin resmini sosyal medyada çiçek grubuna attım. Bir arkadaş dedi ki 'hiç elleyip, koklayıp baktın mı?' Bir bakarım dokunurum ki plastik. Çiçek 175 lira ancak ben parasında değilim. Plastik çiçek ile kandırılmak, beynimin tasını attırdı. Çiçek satıyorum diye bu yapılır mı vatandaşa. Ben istesem gider plastik alırdım. Bu yapılan dolandırıcılık, başka bir şey değil. Verdiğim para haram olsun. BİM bunu neden böyle yaptığını açıklasın. Resmen insanın aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değil. Hazmedemediğim bir dolandırıcılık. Türkiye'de kaç tane BİM mağazası var? Yazıklar olsun. Bu çiçekten arkadaşlarım da aldı. Onlar da şoke olmuş durumda. Ben böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm" dedi.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Av. Melike Taslak ise "Müvekkilim tüketici olup çok bitki ve doğa sevgisi dolu bir hayat sürmektedir. Şüpheli ise perakende sektöründe ülkemizde tüm yurt çapında faaliyet gösteren bir mağaza zinciri sahibidir. Müvekkilim sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu saksıdaki çiçeğin gerçek olmayıp sahte olduğunu, plastik malzemeden imal edilmiş olduğunu öğrenmiş ve büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Yaptığımız incelemede tüm ülkede satışa sunulan starliçe bitkilerinin çiçeklerinin sahte olduğunu, tüm insanların bundan şikayetçi olup sosyal medyada bu hususta sitemlerde bulunduğunu da tespit etmiş bulunuyoruz. Üstelik yaptığımız bu araştırmada şüphelinin bundan üç sene önce de aynı şekilde canlı bitki şeklinde yapılan duyuru ile sahte çiçek sattığı; haksız kazançlar elde ettiği ve tüketicilerin iğfaline neden olduğunu da tespit etmiş bulunuyoruz. Tüketicileri kandırmaya yönelik şüphelinin haksız rekabet niteliğindeki eylemlerinin durdurulmasının sağlanması, işyeri sorumluları hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve aleyhlerine kamu davası açılması konusunda Samsun Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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